Регистрацию аттракционов через МФЦ разрешили в Ленобласти

Подробности и запрос на предоставление услуги можно найти на сайте МФЦ.

Оформление регистрации аттракционов на территории 47-ого региона теперь может быть выполнено не только на портале госуслуг или в Гостехнадзоре, но и в любом МФЦ. Об этом рассказал начальник управления Гостехнадзора по Ленинградской области Александр Праздничный.

Чиновник отметил, что Гостехнадзор постоянно следит за качеством и надёжностью работы аттракционов в Ленинградской области. Владельцам таких объектов важно помнить, что, помимо своевременной регистрации аттракционов, необходимо также пройти их техническое освидетельствование и соблюдать меры безопасности во время эксплуатации.

Подробности и запрос на предоставление услуги можно найти на сайте МФЦ. Робот Макс на сайте Госуслуг теперь поможет уточнить детали обращения в МФЦ Ленинградской области.

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