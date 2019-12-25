Названы регионы с новыми случаями коронавируса

В России на утро 14 апреля нарастающим итогом зафиксировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах.
За истекшие сутки в России выявлено 2 774 новых случая инфицирования COVID-19 в 51 регионе. По прежнему лидирую по количеству вновь заболевших Москва (+1489) и Московская область (+460). За ними следуют Санкт-Петербург (+121) и Республика Коми (+97). На 5ом месте по числу вновь инфицированных Нижний Новгород (+68).
По остальным регионам новые случаи коронавируса распределились следующим образом:
Тамбовская область - 35
Ленинградская область - 35
Смоленская область - 34
Рязанская область - 27
Пермский край - 27
Республика Татарстан - 23
Республика Башкортостан - 22
Красноярский край - 21
Ростовская область - 20
Республика Северная Осетия - 18
Владимирская область - 16
Республика Дагестан - 16
Калужская область - 15
Чеченская Республика - 15
Ханты-Мансийский АО - 15
Тюменская область - 14
РеспТублика Мордовия - 13
Республика Марий Эл - 11
Самарская область - 11
Белгородская область - 10
Ивановская область - 10
Ставропольский край - 9
Республика Бурятия - 9
Воронежская область - 8
Оренбургская область - 8
Свердловская область - 8
Республика Хакасия - 8
Орловская область - 7
Вологодская область - 7
Республика Адыгея - 7
Томская область - 7
Удмуртская Республика - 6
Липецкая область - 5
Калининградская область - 5
Краснодарский край - 5
Саратовская область - 5
Челябинская область - 5
Алтайский край - 5
Иркутская область - 4
Приморский край - 4
Карачаево-Черкесская Республика - 3
Волгоградская область - 2
Архангельская область - 1
Республика Саха (Якутия) - 1
Магаданская область - 1
г. Севастополь - 1
За сутки в России зафиксировано 22 смерти пациентов с коронавирусом, из них 13 человек в Москве. Таким образом, с начала эпидемии от COVID-19 скончалось 170 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 224 человека, за все время выздоровели 1694 пациента.
Сегодня ранее: Самой молодой жертвой коронавируса в России стала 29-летняя москвичка
Фото: стопкоронавирус.рф
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