Названы регионы с новыми случаями коронавируса

Обновлена статистика по коронавирусу в России на утро 14 апреля.

В России на утро 14 апреля нарастающим итогом зафиксировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах.

За истекшие сутки в России выявлено 2 774 новых случая инфицирования COVID-19 в 51 регионе. По прежнему лидирую по количеству вновь заболевших Москва (+1489) и Московская область (+460). За ними следуют Санкт-Петербург (+121) и Республика Коми (+97). На 5ом месте по числу вновь инфицированных Нижний Новгород (+68).

По остальным регионам новые случаи коронавируса распределились следующим образом:

Тамбовская область - 35

Ленинградская область - 35

Смоленская область - 34

Рязанская область - 27

Пермский край - 27

Республика Татарстан - 23

Республика Башкортостан - 22

Красноярский край - 21

Ростовская область - 20

Республика Северная Осетия - 18

Владимирская область - 16

Республика Дагестан - 16

Калужская область - 15

Чеченская Республика - 15

Ханты-Мансийский АО - 15

Тюменская область - 14

РеспТублика Мордовия - 13

Республика Марий Эл - 11

Самарская область - 11

Белгородская область - 10

Ивановская область - 10

Ставропольский край - 9

Республика Бурятия - 9

Воронежская область - 8

Оренбургская область - 8

Свердловская область - 8

Республика Хакасия - 8

Орловская область - 7

Вологодская область - 7

Республика Адыгея - 7

Томская область - 7

Удмуртская Республика - 6

Липецкая область - 5

Калининградская область - 5

Краснодарский край - 5

Саратовская область - 5

Челябинская область - 5

Алтайский край - 5

Иркутская область - 4

Приморский край - 4

Карачаево-Черкесская Республика - 3

Волгоградская область - 2

Архангельская область - 1

Республика Саха (Якутия) - 1

Магаданская область - 1

г. Севастополь - 1

За сутки в России зафиксировано 22 смерти пациентов с коронавирусом, из них 13 человек в Москве. Таким образом, с начала эпидемии от COVID-19 скончалось 170 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 224 человека, за все время выздоровели 1694 пациента.

Сегодня ранее: Самой молодой жертвой коронавируса в России стала 29-летняя москвичка

Фото: стопкоронавирус.рф