Тодоренко рассказала, что шла рожать с весом 74 килограмма.

Популярная телеведущая и блогер Регина Тодоренко рассказала о похудении на 20 килограммов после родов. Своей историей она поделилась в Instagram.

Тодоренко рассказала, что шла рожать с весом 74 килограмма и была уверена, что из роддома вернется с весом 60 килограммов. На деле весы показали 67 кг. Телеведущая рассказала, что снова стала сбалансированно питаться, без сахара и сильной обработки продуктов.

Также Регина Тодоренко после кормления грудью вернулась к интервальному голоданию, ела в течение 10 часов, остальные 14 часов можно пить только воду. Также немаловажной частью похудения является спорт, отметила блогер.

В марте Регина Тодоренко рассказала, что страдает от неизлечимой болезни.

Фото: Instagram / @reginatodorenko