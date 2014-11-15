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Петербургские депутаты приняли законопроект о реформе такси в первом чтении
Сегодня, 15:59
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Петербургские депутаты приняли законопроект о реформе такси в первом чтении

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За принятие документа проголосовали 38 парламентариев, пятеро воздержались, трое высказались против.

В среду, 31 мая, депутаты ЗакСа Северной столицы приняли в первом чтении законопроект о реформе такси на территории города. За принятие документа проголосовали 38 парламентариев, пятеро воздержались, трое высказались против.

Напомним, что законопроект подразумевает введение реестров автомобилей такси, а также закрепление для них обязательного белого цвета и допущение самозанятых в данную сферу. Инициативу проработали единоросы Алексей Цивилёв и Михаил Барышников, а также представительница "Новых людей" Ольга Герасина.

Поправки в законопроекту можно внести до 16 июня.

Ранее Беглов заявил о готовности Петербурга к строительству ВСМ в Москву.

Фото: Piter.TV

Теги: закс петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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