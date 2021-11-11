Киты показались туристам в Териберской губе.

Редкое появление косаток в Мурманской области попало на видео. Журналисты Telegram-канала СЗФО показали кадры, сделанные в акватории Териберской губы. Кадры с появлением диких морских животных смогли запечатлеть туристы. Специалисты напомнили, что привычный ареал обитания китов - Баренцево море. В Териберской губе же они показываются не часто. Однако путешественники прибывают в регион ради того, чтобы увидеть северное сияние и косаток. Увидеть эти два события - большая удача.

Напомним, что ранее стало известно о том, что в Магадане стая из четырех косаток приблизилась к катеру рыбаков. Рыбаки удивились их размерами , а также тем, что киты не боялись людей и подплыли к лодке вплотную.

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Фото и видео: Telegram / СЗФОшная