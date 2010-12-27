В Китае ребенок заблокировал родительский iPhone на 47 лет

У мамы ребенка есть два выхода: восстановить телефон без всех данных или оставить его внукам.

Забавная история случилась в одном из шанхайских кафе зимой этого года. Молодая китаянка оставила двухлетнего малыша на несколько минут. Перед этим женщина включила на смартфоне познавательное видео, чтобы малыш не скучал и не капризничал в ее отсутствии. Пока матери не было рядом, мальчишка стал беспорядочно нажимать на сенсорные кнопки и случайно заблокировал iPhone. Когда женщина вернулась и забрала у ребенка гаджет, она попыталась ввести правильный пароль. Но было уже поздно. Телефон оказался заблокирован на 25 миллионов минут. Это примерно 47 с половиной лет – почти полвека!

Сначала женщина надеялась отремонтировать телефон, но мастера лишь разводили руками. Один специалист даже признался, что на его практике бывали случаи, когда продукт компании Apple блокировался на 80 или даже 90 лет!

Пока женщина еще пока не решила, что ей делать с ненужным гаджетом. У нее есть два выхода: либо полностью перезапустить смартфон и удалить все данные или оставить смартфон внукам с надписью "Это была первая ошибка вашего отца".