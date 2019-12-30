Реальный "Волк с Уолл-стрит" подал в суд на создателей фильма

Бизнесмен оказался недоволен финансовой стороной вопроса экранизации своей биографии.

Накануне стало известно, что бизнесмен Джордан Белфорт подал в суд на кинокомпанию, имевшую отношение к картине "Волк с Уолл-Стрит". Персона Белфорта стала прототипом главного героя, роль которого исполнил Леонардо Ди Каприо.

По информации Forbes, сумма иска Белфорта к компании Red Granite Pictures составила порядка $300 млн. Причиной иска стала информация, что кинокомпания "отмывает" деньги в Малайзии, а Белфорт как раз занимался с Red Granite вопросом передачи прав на экранизацию биографии Джордана Белфорта.

Бизнес-коуч заявил, что ничего не знал о махинации компании и не согласился бы на продажу прав, если бы он не обладал такой информацией.

Следствие в США считает, что один из основателей Red Granite Pictures Риза Азиз принял участие в продюсировании трех фильмов, деньги на которые были взяты у госфонда 1Malaysia Development Berhad.

Ранее мы сообщали о том, что звезде "Волка с Уолл-Стрит" Леонардо Ди Каприо стыдно за съёмки в фильме "Кафе "Донс Плам".

Видео: YouTube / ABC News, Paramount Pictures