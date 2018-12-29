Реальные доходы петербуржцев упали за прошлый год

Также вырос уровень безработицы.

За прошлый год реальные доходы петербуржцев упали на 3,3%. Такие данные зафиксировали в ноябре 2018 в агентстве "Петростат".

Рост номинальной заработной платы составил 7,6%, а вот реальные выплаты увеличились только на 4%. Средний показатель – 58 тысяч 310 рублей.

Из положительных моментов: работодатели уменьшили свои долги перед сотрудниками. На 1 января 2019 года долг составляет 129,2 миллиона рублей, что на 31,8% ниже, чем в 2018 году. Также в Петербурге стал выше уровень безработицы, в конце декабря безработными были 12 тысяч человек. В прошлом году эта цифра была меньше на 1,7%.

Фото: Piter.TV