Разъяренный слон в ЮАР едва не перевернул джип с людьми

Животное почти опрокинуло автомобиль с пассажирами.

Разъяренный слон едва не перевернул джип с людьми и попал на видео. Ролик распространился по социальным сетям. На него обратили внимание журналисты издания USA Today. По информации от источника, инструкторам и стажерам заповедника Селати в ЮАР едва остались живы. Они не пострадали после конфликта с диким животным. Слон атаковал транспортное средство с людьми и практически перевернул его. Однако машина сумела устоять на колесах.

Во время рутинного объезда инструкторы встретили стадо слонов с детенышами. Автомобиль остановился, чтобы пассажиры могли понаблюдать за слонами. Самец слона побежал на автомобиль. компания EcoTraining

Кадры сделаны из соседнего автомобиля. На них заметно, что слон приподнимает и поворачивает автомобиль. При этом животному удалось выбросить из салона по меньшей мере одного пассажира. Он агрессивно толкает автомобиль головой и бивнями. На другом ролике инструктор несколько раз кричат людям о необходимости бежать от слона. Пассажиры подчинились и отбежали от животного на безопасное расстояние.

В Ниже-Свирском заповеднике заметили свиристель с изысканным "макияжем".

Фото и видео: Facebook / Gerrie Du Plessis, Toerbroers