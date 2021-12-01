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Разъяренный слон в ЮАР едва не перевернул джип с людьми

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Животное почти опрокинуло автомобиль с пассажирами.

Разъяренный слон едва не перевернул джип с людьми и попал на видео. Ролик распространился по социальным сетям. На него обратили внимание журналисты издания USA Today. По информации от источника, инструкторам и стажерам заповедника Селати в ЮАР едва остались живы. Они не пострадали после конфликта с диким животным. Слон атаковал транспортное средство с людьми и практически перевернул его. Однако машина сумела устоять на колесах.

Во время рутинного объезда инструкторы встретили стадо слонов с детенышами. Автомобиль остановился, чтобы пассажиры могли понаблюдать за слонами. Самец слона побежал на автомобиль. 

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Кадры сделаны из соседнего автомобиля. На них заметно, что слон приподнимает и поворачивает автомобиль. При этом животному удалось выбросить из салона по меньшей мере одного пассажира. Он агрессивно толкает автомобиль головой и бивнями. На другом ролике инструктор несколько раз кричат людям о необходимости бежать от слона. Пассажиры подчинились и отбежали от животного на безопасное расстояние.

В Ниже-Свирском заповеднике заметили свиристель с изысканным "макияжем".

Фото и видео: Facebook / Gerrie Du Plessis, Toerbroers

Теги: заповедник, слон, юар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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