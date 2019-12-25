В Петербурге неизвестный с залысиной приставал к несовершеннолетней в метро

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером 13 октября в полицию Петербурга обратился мужчина и заявил, что к его несовершеннолетней дочери приставал неизвестный в метро. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, инцидент произошел 4 октября в период с 18:19 до 18:23 в вагоне электропоезда, двигающегося от станции метро "Ладожская" до станции "Проспект Большевиков". Незнакомец совершил действия сексуального характера в отношении девочки 2008 года рождения.

На вид мужчине 40-50 лет, рост 180-185 см, лицо круглое, волосы темно-русые с залысиной, зубы не ровные – клык с правой стороны выпирает вперед. Был одет в куртку темно-синего цвета с белыми полосками, рубашку в клетку бело-розового цвета, черные брюки, такого же цвета ботинки и ремень. Имел при себе сумку коричневого цвета через плечо.

В полиции составили ориентировку, приняты меры к розыску подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее помощница геодезиста обвинила коллегу в изнасиловании.

Фото: pixabay.com