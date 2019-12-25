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Задержан мужчина, совершивший развратные действия в отношении мальчика на Гражданской улице
Сегодня, 8:04
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Задержан мужчина, совершивший развратные действия в отношении мальчика на Гражданской улице

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Возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 12 сентября, в полицию обратилась петербурженка 1989 года рождения, заявив, что неизвестный совершил развратные действия в отношении её несовершеннолетнего сына 2010 года рождения на Гражданской улице. Как стало известно Piter.TV, неделю спустя, 20 сентября, подозреваемого задержали в Кронштадте.

Полицейские настигли мужчину на Цитадельском шоссе. Им оказался 41-летний неоднократно судимый гражданин без определённого места жительства, который был полностью изобличен в совершении данного деяния.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец развращал 15-летнюю под угрозой распространения интимных видео.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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