Бородатый мужчина подозревается в развратных действиях в отношении подростка в Кировске

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В четверг, 25 января, в полицию обратилась жительница Кирова 1976 года рождения, с заявлением о том, что у одного из домов по Новой улице неизвестный совершил развратные действия сексуального характера в отношении её несовершеннолетней дочери 2010 года рождения.

Судя по приметам, на вид преступнику около 40-ка лет, у него небольшая седая борода, карие глаза, одет во все чёрное.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что суд Петербурга вынес приговор обвиняемому в убийстве порноактрисы Гришман.

Фото: Piter.TV