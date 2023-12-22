Бородатый мужчина подозревается в развратных действиях в отношении подростка в Кировске

В четверг, 25 января, в полицию обратилась жительница Кирова 1976 года рождения, с заявлением о том, что у одного из домов по Новой улице неизвестный совершил развратные действия сексуального характера в отношении её несовершеннолетней дочери 2010 года рождения.
Судя по приметам, на вид преступнику около 40-ка лет, у него небольшая седая борода, карие глаза, одет во все чёрное.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили о том, что суд Петербурга вынес приговор обвиняемому в убийстве порноактрисы Гришман.
Фото: Piter.TV
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