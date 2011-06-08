Развозжаев ответил на заявления Киева об уходе ЧФ из Севастополя

Глава Севастополя напомнил об эффективности защиты города в Крыму.

Корабли Черноморского флота России продолжают выполнение тактических задач, не оставляя при этом оборону города Севастополя. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" на полях Петербургского международного экономического форума сделал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Чиновник отметил, что местная авиация ликвидирует угрожающие безэкипажные катера армии киевского режима. Флот и другие подразделения, по оценке Михаила Развозжаева, эффективно выполняют миссию по обороне.

Флот — это не только корабли. Во-первых, корабли не ушли, а поменяли свою тактику и просто не стоят теперь в бухте – потому что это подвергать себя дополнительной опасности. Это огромная система организации, это и авиация, которая успешно сегодня громит бэки. Михаил Развожаев, глава Севастополя

Развожаев назвал информацию Киева о гибели командующего ЧФ чемпионом фейков.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости