Развожаев назвал информацию Киева о гибели командующего ЧФ чемпионом фейков

Глава Севастополя рассказал о попытке дезинформации ВСУ.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в эфире телеканала "Россия 24" о том, что практически ежедневно общается с командующим Черноморским военно-морским флотом адмиралом Виктором Соколовым, а после атаки со стороны Вооруженных сил Украины 22 сентября видел его уже на следующий день. Таким образом чиновник напомнил о том, что после ракетного ужара по городу противник выпустил дезинформацию о том, что в результате инцидента якобы погиб командующий ЧФ РФ. Позже, 26 сентября, Виктор Соколов присутствовал на коллегии российского министерства по обороне.Информацию киевских властей о "гибели" Соколова спикер назвал "главным чемпионом фейков".

Я его в субботу видел... Вчера мы тоже работали по одной задаче вместе. Практически каждый день общаемся. Михаил Развожаев, глава Севастополя

Губернатор Севастополя назвал атаку на штаб ЧФ расчетливым терактом.

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