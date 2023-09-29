Губернатор Севастополя назвал атаку на штаб ЧФ расчетливым терактом

Михаил Развозжаев оценил действия ВСУ по вопросу Крыма.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в эфире телеканала "Россия 24" счел ракетную атаку со стороны Вооруженных сил Украины на штаб Черноморского военно-морского флота в городе Крыма расчетливым терактом, который нес в себе огромную угрозу для людей. Чиновник уточнил, что удар по центру Севастополя являлся также циничным и злостным поступком.

Здание находится в центре оживленного города. Удар был нанесен днем в самый час пик. Вообще-то на самом деле это расчетливый и наглый теракт, который в том числе нес огромную угрозу для людей. Михаил Развожаев, глава города

Напомним, что армия киевского режима 22 сентября совершила ракетный удар по Севастополю, средства противовоздушной обороны сбили пять ракет. При ракетном обстреле противнику удалось повредить историческое здание штаба Черноморского флота. В настоящее время один из военнослужащих числится пропавшим без вести Упавшую в центре города часть сбитой ракеты сотрудники министерства по обороне вывезли с мерами предосторожности и ликвидировали на полигоне.

В Севастополе усилят защиту от воздушных атак.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live