В Севастополе усилят защиту от воздушных атак

Михаил Развожаев оценил атаки ВСУ на Крым.

В Севастополе на территории Крыма российские власти усилят защиту от возможных новых воздушных атак противника. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" рассказал местный губернатор города Михаил Развожаев. Чиновник подтвердил, что население полуострова сплотились на фоне существующих внешних угроз, поэтому никаких панических настроений в регионе и городе нет. Глава Севастополя добавил, что чувствуется раздражение и злость в отношении противников.

Есть надежда, что наше ПВО сделает выводы из этих ситуаций и усилят работу и точно такая работа будет сделана. Сегодня город сосредоточен… Сегодня мы совершенно четко понимаем, как действовать в таких ситуациях. Михаил Развожаев, глава Севастополя

МИД РФ: США и Британия помогали с атакой на Севастополь.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live