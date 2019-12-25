Более 2 тыс. разрешений выдали таксистам в Ленобласти за 2 месяца

Спрос на документы за этот же срок вырос на 60%.

За последние 2 месяца в 47-ом регионе начали более активно выдавать лицензии на работу таксистам. Спрос на документы вырос на 60%. По данным на четверг, 24 августа, было выдано более 2 тыс. разрешений, ещё 300 пока в обработке. Об этом информирует пресс-служба транспортного комитета Ленобласти.

Разрешения будут выдавать до конца августа включительно. С 1 сентября на территории региона начнёт действовать новый закон "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси". Таксистам, которые получат лицензию раньше указанного срока, получат право не перекрашивать свой автомобиль в белый цвет и не помечать авто жёлтой светоотражающей полосой.

Кроме того, с начала осени стартует приём заявлений и уведомлений для включение сведений об автомобилях, службах заказа и перевозчиков в 3 новых реестра.

Ранее мы сообщили о том, что молодой электрик погиб у подстанции в Ленобласти.

Фото: Piter.TV