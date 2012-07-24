Молодой электрик погиб у подстанции в Ленобласти

По факту случившегося проходит доследственная проверка.

В среду, 23 августа, у электроподстанции в деревне Новое Девяткино Всеволожского района был обнаружен труп 20-летнего электромонтера. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Установлено, что тело молодого человека имело травмы, характерные для поражения электрическим током. По предварительным данным, он укладывал деревья, спиленные возле подстанции, в шредер и случайно задел стволом провода наверху.

По факту случившегося проходит доследственная проверка, по итогам которой вынесут процессуальное решение.

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