Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Разрешение на водные экскурсии по рекам и каналам получили 34 компании
Сегодня, 14:19
0
Alena_Zinovieva
107

Разрешение на водные экскурсии по рекам и каналам получили 34 компании

0
 
 

В Комитете по транспорту ожидают прирост до 50 компаний.

В этом году уже 34 судоходных компании получили разрешение на перевоз туристов по рекам и каналам. Однако ожидается прирост до 50 компаний. Об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности капитана бассейна Администрации Волго-Балтийского бассейна Аркадий Биргер.
Также директор Агентства внешнего транспорта Александра Бахмутская рассказала, что в 2018 году будет функционировать 18 причалов и 12 регулярных маршрутов. Билеты можно приобрести через онлайн сервисы. 
На пресс-конференции отметили, что компания "Нева Тревел" начинает перевозить туристов с сегодняшнего дня.
Ранее мы сообщали, что во время ЧМ-2018 будет ограничено движение теплоходов по каналу Грибоедова.

Фото: Piter.TV

 

 

 

 

 

 

Теги: движение по рекам и каналам , навигация , новости спб , перевоз туристов по рекам и каналам , чемпионат мира по футболу , чм-2018
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5