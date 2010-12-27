Разрешение на водные экскурсии по рекам и каналам получили 34 компании

В Комитете по транспорту ожидают прирост до 50 компаний.

В этом году уже 34 судоходных компании получили разрешение на перевоз туристов по рекам и каналам. Однако ожидается прирост до 50 компаний. Об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности капитана бассейна Администрации Волго-Балтийского бассейна Аркадий Биргер.

Также директор Агентства внешнего транспорта Александра Бахмутская рассказала, что в 2018 году будет функционировать 18 причалов и 12 регулярных маршрутов. Билеты можно приобрести через онлайн сервисы.

На пресс-конференции отметили, что компания "Нева Тревел" начинает перевозить туристов с сегодняшнего дня.

Ранее мы сообщали, что во время ЧМ-2018 будет ограничено движение теплоходов по каналу Грибоедова.

Фото: Piter.TV