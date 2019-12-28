Разработчик рассказал об испытаниях элементов системы С-500

Элементы системы проверяют специалисты "КБСМ".

Разработчик рассказал об испытаниях отдельных элементов системы С-500. Владимир Долбенков объяснил журналистам из "Обороны России", что тестами занимается "Конструкторское бюро специального машиностроения". Данная структура входит в состав концерна ВКО "Алмаз-Антей".

По информации от Долбенкова, сотрудники предприятия "КБСМ" создали агрегаты мобильной ЗРС новейшего поколения "Триумфатор-М". Сейчас проверяются возможности пусковой установки, многофункционального локатора, локатора ПРО, работа шасси для пункта боевого управления, транспортные устройства РЛС.

В июне 2019 года вице-премьер РФ Юрий Борисов сказал, что испытания С-500 будут идти поэтапно. В 2020 году после проверки работы отдельных элементов начнутся предварительные тесты всей системы.

Вице-премьер РФ озвучил объем экспорта российского вооружения в год.

Видео: YouTube/Тoparmy