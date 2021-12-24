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Разработчик Павел Дуров объяснил удаление нескольких русскоязычных Telegram-каналов
Сегодня, 19:40
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Разработчик Павел Дуров объяснил удаление нескольких русскоязычных Telegram-каналов

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По словам программиста, авторы канала нарушали правила Apple.

Программист и разработчик  Павел Дуров объяснил, почему несколько  русскоязычных каналов были заблокированы на iPhone и iPad. По его словам, администраторы получили предупреждения о нарушении норм Apple. Об этом он заявил в своем tg-канале. 

Дуров отметил, что сначала telegram-каналы уже получали предупреждения, но продолжали нарушать правила. 

Он напомнил, что  сотрудники платформы  вынуждены удалить канал, который призывал  к насильственным действиям. Модераторы убрали пост, вызвавший бурную реакцию, и уведомили администраторов о недопустимости такого контента. Однако нарушители снова его опубликовали. 

Ранее на Piter.tv: анонимные "минеры" напали на петербургские военкоматы.

Фото: Вконтакте / Павел Дуров

Теги: павел дуров, почему не работают боты, телеграм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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