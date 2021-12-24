Разработчик Павел Дуров объяснил удаление нескольких русскоязычных Telegram-каналов

По словам программиста, авторы канала нарушали правила Apple.

Программист и разработчик Павел Дуров объяснил, почему несколько русскоязычных каналов были заблокированы на iPhone и iPad. По его словам, администраторы получили предупреждения о нарушении норм Apple. Об этом он заявил в своем tg-канале.

Дуров отметил, что сначала telegram-каналы уже получали предупреждения, но продолжали нарушать правила.

Он напомнил, что сотрудники платформы вынуждены удалить канал, который призывал к насильственным действиям. Модераторы убрали пост, вызвавший бурную реакцию, и уведомили администраторов о недопустимости такого контента. Однако нарушители снова его опубликовали.

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Фото: Вконтакте / Павел Дуров