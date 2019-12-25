Разработчик ПО назвал коды для доступа к скрытым функциям смартфона

Пользоваться ими стоит, только если возникли какие-либо проблемы с гаджетом.

Руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток рассказал об инженерных кодах, которые есть у каждого производителя смартфонов. Несмотря на то, что все они разные, в ряде случаев могут совпадать. Об этом пишет агентство "Прайм".

По словам специалиста, кодами удобно пользоваться, если появились какие-то проблемы с гаджетом. Например, они могут пригодиться, если динамик смартфона на максимальной громкости хрипит. В этом случае можно провести процедуру внутреннего тестирования аппарата и мониторинга технических параметров.

Наиболее распространенный код входа в инженерное меню Android - *#*#3646633#*#*. После его ввода вы попадете в меню, где есть доступ к регулировкам звука, датчикам загрузки процессора, батареи, индикация приема сигнала и др. Однако этот код действует далеко не на всех аппаратах. Коды, подходящие именно для вашей модели смартфона, можно найти в интернете.

"Но прежде чем самому пробовать применить их, подумайте, нужно ли вам это", - отметил специалист, добавив, что если что-то пойдет не так, придется ехать в сервис.

Ранее эксперт дал советы по эксплуатации старых смартфонов.

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