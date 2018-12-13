Ученые разработали приложение, помогающее не сорваться во время диеты

Точность прогноза срыва составляет примерно 70%.

Ученые из США создали мобильное приложение для помощи людям, которые сидят на строгой диете и в любой момент могут сорваться. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

В мире множество людей, которые из-за проблем со здоровьем должны соблюдать строгую диету и отказывать себе практически во всем. Как показывает практика, люди с серьезными заболеваниями не справляются с таким самоконтролем. Даже смертельная опасность не помогает остановиться.

В приложении работает алгоритм, который анализирует привычки человека и вычисляет, когда тот может сорваться. После этого на телефон приходит мотивирующее сообщение. Тестирование показало, что многим людям помогла эта разработка. Точность прогноза составляет примерно 70%.

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Фото: Piter.TV