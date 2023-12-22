В Смольном назвали время наиболее выгодного размещения в отелях Петербурга

Отели также предлагают скидки от 5% до 15%, которые могут быть связаны с днём рождения или годовщиной свадьбы.

Предложения по размещению в отелях Северной столицы особенно выгодны в марте и апреле. Об этом информируют представители городского комитета по развитию туризма со ссылкой на исследование официального городского туристического портала Visit Petersburg и отечественного сервиса бронирования.

В марте средняя стоимость забронированной ночи в петербургских гостиницах составляет 3700 рублей, а в апреле − 4000 рублей. Отели также предлагают скидки от 5% до 15%, которые могут быть связаны с днём рождения или годовщиной свадьбы. Возможны скидки при длительном проживании, размещении с пятницы по понедельник или при наличии единой карты петербуржца. Большая часть гостиниц также предлагает программу лояльности для постоянных гостей, где стоимость каждого последующего визита снижается.

В ведомстве уточнили, что свадебный туризм является одним из активно развивающихся направлений в Петербурге. Интерес к нему проявляют гости из азиатских стран, в частности, Индии. Многие отели также предлагают обширную экскурсионную программу. Кроме того, в петербургских гостиницах лояльно относятся к пребыванию гостей с питомцами.

Ранее мы сообщили о том, что поток делового туризма в Петербурге вырос на 24% за прошлый год.

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