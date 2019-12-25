Размер штрафа за нарушение ПДД хотят определять по габаритам и стоимости автомобиля

Чем более тяжелое и укомплектованное авто, тем более серьезные последствия могут возникнуть в случае ДТП.

В России предложили определять размер штрафа за нарушение ПДД в зависимости от автомобиля. Идею поддержал депутат законодательного собрания Петербурга Павел Крупник, пишет RT.

По мнению Крупника, чем более тяжелое и укомплектованное авто, тем более серьезные последствия могут возникнуть в случае ДТП. Он уверен, что эта санкция будет направлена на защиту интересов, жизни и здоровья граждан. Депутат заявил, что такое нововведение сможет "вразумить лихачей", гоняющих на внедорожниках на огромной скорости и уверенных в своей неуязвимости.

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