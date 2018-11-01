В Неве выловили разложившийся труп в синей куртке

Тело обнаружили в реке, напротив дома №57 по Рыбацкому проспекту.

В среду, 27 февраля, в Неве, напротив дома №57 по Рыбацкому проспекту выловили труп мужчины в синей куртке. На теле незнакомца уже были признаки разложения. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Всплывшее тело обнаружил местный житель. Выехавшие на место происшествия полицейские выловили труп из Невы. Установить личность покойника пока не удалось. Мужчина был одет в синюю куртку, черную шапку, черные брюки и ботинки. Внешних признаков насильственной смерти на теле нет. Ведется расследование.

Ранее мы писали, что в квартире на севере Петербурга обнаружили мумию одинокой пенсионерки.

Фото: pixabay.com