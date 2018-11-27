Бездомный эстонец скончался в общежитии на Рабфаковской улице после того, как помылся

Тело мужчины было без внешних признаков насильственной смерти.

В понедельник, 11 февраля, в одном из общежитий Невского района Петербурга нашли тело бездомного уроженца Эстонии. Мертвый мужчина лежал в здании на Рабфаковской улице. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Оказалось, что комендант общежития пустил знакомого бомжа помыться, а тот скончался в здании. На теле умершего не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. По факу случившегося ведется проверка.

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