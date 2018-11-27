В доме на улице Александра Матросова нашли мертвого мужчину

Погибший был бездомным.

В понедельник, 11 февраля, в Выборгском районе Петербурга нашли труп бездомного человека. Мужчина имел при себе временное удостоверение личности. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Тело незнакомца лежало на 12-м этаже на черной лестнице в доме №20 на улице Александра Матросова. Оказалось, что скончался 35-летний человек без определенного места жительства. Неделю назад ему выдали временное удостоверение личности. На лбу погибшего обнаружены ссадины. По факту случившегося полиция ведет проверку.

Ранее мы писали, что в Колпино нашли труп мужчины, насаженный на ножку табуретки.

Фото: Piter.TV