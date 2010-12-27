Грабитель грозился взорвать магазин оптики на проспекте Солидарности

Мужчина требовал от продавца деньги и ценности.

В воскресенье, 3 марта, полиция Невского района задержала 36-летнего мужчину, который пытался ограбить магазин оптики на проспекте Солидарности. Злоумышленник грозился взорвать торговую точку, если продавец не отдаст ему все деньги и ценности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Грабителя удалось задержать на месте преступления. Оказалось, что мужчина был ранее судим. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Подозреваемый заключен под стражу.

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Фото: Piter.TV