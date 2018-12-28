Разбойник из парка Есенина получил три года условно

Он напал на женщину и забрал у нее мобильный с наушниками и цепочку и крестиком.

В Петербурге суд вынес приговор мужчине, который совершил разбойное нападение в парке имени Есенина. Об этом сообщила городская прокуратура.

Мужчина в парке напала на женщину, и украл у нее мобильный телефон, крести, цепочку и наушники. Сумма ущерба составила 11 тысяч рублей. В суде обвиняемый признал свою вину.

Суд приговорил петербуржца к трем годам лишения свободы условно. Штраф в пользу государства составил 15 тысяч рублей.

Главреду FinNews заменили содержание под стражей на домашний арест.

Фото: Piter.tv