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Разбойник из парка Есенина получил три года условно
Сегодня, 10:02
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nastya960

Разбойник из парка Есенина получил три года условно

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Он напал на женщину и забрал у нее мобильный с наушниками и цепочку и крестиком.

В Петербурге суд вынес приговор мужчине, который совершил разбойное нападение в парке имени Есенина. Об этом сообщила городская прокуратура.

Мужчина в парке напала на женщину, и украл у нее мобильный телефон, крести, цепочку и наушники. Сумма ущерба составила 11 тысяч рублей. В суде обвиняемый признал свою вину.

Суд приговорил петербуржца к трем годам лишения свободы условно. Штраф в пользу государства составил 15 тысяч рублей.  

Главреду FinNews заменили содержание под стражей на домашний арест.

Фото: Piter.tv

Теги: парк есенина, разбойное нападение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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