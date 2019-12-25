Расстрелявший 39 человек в клубе Стамбула узбек получил 40 пожизненных сроков

Террорист не признал вину в произошедшем.

Расстрелявший 39 человек в клубе Стамбула 32-летний террорист получил 40 пожизненных сроков. Об этом сообщили журналисты из местного издания Anandolu.

Напомним, что трагедия в Турции произошла в новогоднюю ночь в 2017 году. Выходец из Узбекистана по имени Абдулгадир Машарипов сначала застрелил полицейского, охранявшее ночное заведение Reina в столичном районе Ортакей. После этого мужчина попал внутрь клуба, где начал стрелять по гостям. Сначала нападавшему удалось скрыться от офицером, но после его поймали при помощи сведений от таксиста, отвозившего его домой.

Обвиняемый заявил о том, что не признает свою вину в произошедшем. Он сознался в принадлежности к террористическому движению "Исламское государство", которое запрещено на территории России. По словам иностранца, изначально он давал признательные показания под пытками. В рамках последнего слова фигурант расследования указал на то, что суд отказался рассматривать ходатайство о проверке отпечатков пальцев.

В Турции задержали выходцев из России, подозреваемых в проведении теракта в Стамбуле.