Во Всеволожске расширят Дорогу жизни до четырёх полос

Работы направлены на разгрузку движения на Румболовской горе.

Госэкспертиза одобрила проект реконструкции участка Дороги жизни от городской больницы до поворота на Щеглово. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Работы направлены на разгрузку движения на Румболовской горе, где часто скапливаются огромные пробки. Согласно проекту, трассу во Всеволожском районе расширят до 4-ёх полос. Также специалисты оборудуют освещение и тротуары.

Кроме того, на участке будет модернизирован мемориально-ландшафтный комплекс. Его концепция отсылает к основным символам Дороги жизни: движение ритма, надежды, свободы и света.

Ранее мы сообщили о том, что переезд правительства Ленобласти в Гатчину перенесли на 2026-2027 г.г.

Фото: Telegram / Dorogi_lo; Админка Ленобласти