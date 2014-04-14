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Во Всеволожске расширят Дорогу жизни до четырёх полос
Сегодня, 13:27
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Во Всеволожске расширят Дорогу жизни до четырёх полос

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Работы направлены на разгрузку движения на Румболовской горе.

Госэкспертиза одобрила проект реконструкции участка Дороги жизни от городской больницы до поворота на Щеглово. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Работы направлены на разгрузку движения на Румболовской горе, где часто скапливаются огромные пробки. Согласно проекту, трассу во Всеволожском районе расширят до 4-ёх полос. Также специалисты оборудуют освещение и тротуары.

Кроме того, на участке будет модернизирован мемориально-ландшафтный комплекс. Его концепция отсылает к основным символам Дороги жизни: движение ритма, надежды, свободы и света. 

Ранее мы сообщили о том, что переезд правительства Ленобласти в Гатчину перенесли на 2026-2027 г.г.

Фото: Telegram / Dorogi_lo; Админка Ленобласти

Теги: дорога жизни, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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