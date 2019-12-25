Рассчитан предел "прочности" человека

Новый метод позволит оценивать биологических и социальных систем.

Ученые из России и Великобритании разработали метод, который позволяет выяснить предел стрессоустойчивости и адаптивности человека. Статья была опубликована в журнале Physics of Life Reviews.

Отмечается, что с помощью нового метода можно спрогнозировать наступление кризиса в организме и других сложных адаптивных системах. Этот метод позволяет оценивать состояние биологических и социальных систем при адаптации к стрессовым факторам окружающей среды.

Ранее мы писали, что ученые назвали приблизительное время миграций древнего человека из Африки.

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