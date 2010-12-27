Петербуржец расплатился фальшивкой за пиццу и попал под суд

Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петербуржца. Его обвинили в хранении и перевозке в целях сбыта поддельных денег. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

По данным прокуратуры, в июне этого года мужчина расплатился фальшивой пятитысячной купюрой за доставку пиццы.

Теперь дело направили в районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее петербуржец получил условный срок за расплату фальшивыми купюрами.

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