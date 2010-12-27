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Петербуржец получил условный срок за расплату фальшивыми купюрами
Сегодня, 21:20
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maksimmowa

Петербуржец получил условный срок за расплату фальшивыми купюрами

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Мужчина покупал фальшивые деньги в интернете и совершал на них покупки в обычных магазинах.

Пушкинский районный суд приговорил к 2,5 годам условного срока Павла Голубя.  Мужчину обвинили по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов в понедельник, 22 июля.

Голубь покупал поддельные купюры в даркнете, затем забирал их из закладок, находящихся в подъездах. Суд выявил, что 22 июля обвиняемый расплатился в магазине за пачку сигарет фальшивой купюрой номиналом в пять тысяч рублей. Подобным образом мужчина поступил 24 апреля и 28 мая. Во время инкассации обман местного жителя был раскрыт.

В суде Голубь не стал отрицать свою вину. Он рассказал о процессе покупки поддельных купюр, а также о том, что каждая бумажка в пять тысяч стоила ему две тысячи реальных рублей.

Петербуржцу назначен испытательный срок 2 года.

Фото: Pixabay 

Теги: условный срок, фальшивомонетчик, фальшивые деньги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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