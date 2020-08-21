Раскрыто убийство российского журналиста Дмитрия Попкова

СК России определил заказчика и исполнителя убийства журналиста в Минусинске.

Раскрыто убийство российского журналиста. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Чиновница напомнила, что 24 мая 2017 года в Красноярском крае погиб главный редактор общественно-политической газеты "ТОН-М" Дмитрий Попков. Мужчину расстреляли в городе Минусинск из пистолета с глушителем. В жертву выпустили пять пуль.

Следствие установило, что к преступлению причастен Николай Горюнов. Он заказал убийство журналиста знакомому Виктору Шестакову. В ведомстве считают, что причиной убийства стала критика Горюнова в публикациях издания, которым руководил Попов.

В настоящее время фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения. Они находятся под стражей.

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Фото: tayga.info

