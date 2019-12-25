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В Красноярском крае на берегу реки нашли тело новорожденного в пакете
Сегодня, 11:44
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MShaffter

В Красноярском крае на берегу реки нашли тело новорожденного в пакете

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство матерью новорожденного".

В Красноярском крае расследуется уголовное дело по факту убийства новорожденного.

Региональные следственные органы по Красноярскому краю сообщают, что 21 марта на берегу реки в Минусинске местный житель нашел пакет, в котором было мертвое тело новорожденного мальчика. Установлено, что ребенок родился живым и умер от переохлаждения, что говорит о криминальной составляющей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство матерью новорожденного". Женщину ищут.

В настоящее время  проведен подомовой обход местных  жителей, направлены запросы в медучреждения о роженицах, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

СУ СК РФ по Красноярскому краю

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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