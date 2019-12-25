В Красноярском крае на берегу реки нашли тело новорожденного в пакете

В Красноярском крае расследуется уголовное дело по факту убийства новорожденного.
Региональные следственные органы по Красноярскому краю сообщают, что 21 марта на берегу реки в Минусинске местный житель нашел пакет, в котором было мертвое тело новорожденного мальчика. Установлено, что ребенок родился живым и умер от переохлаждения, что говорит о криминальной составляющей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство матерью новорожденного". Женщину ищут.
В настоящее время проведен подомовой обход местных жителей, направлены запросы в медучреждения о роженицах, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
СУ СК РФ по Красноярскому краю
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