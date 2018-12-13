  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге безработные мигранты вынесли из салонов сотовой связи 11 смартфонов
Вчера, 11:28
570
Alena_Zinovieva

В Петербурге безработные мигранты вынесли из салонов сотовой связи 11 смартфонов

0 0

Грабителей задержала полиция.

В Петербурге задержали двух безработных мигрантов за кражу смартфонов из салонов сотовой связи. Об этом сообщает ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Задержанных обвиняют в нападении на два магазина. Первая кража произошла на Московском проспекте. Злоумышленники разбили витрины на глазах продавца, похитили пять мобильных телефонов и скрылись с места происшествия.

Аналогичное преступление произошло 5 апреля на улице Типанова. Добычей грабителей стали еще шесть смартфонов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражам порядка удалось поймать мигрантов. Оказалось, что они находились на территории города без регистрации и нигде не работали. По факту случившегося было возбуждено два уголовных дела по статье "Грабеж". Подозреваемые арестованы и заключены под стражу.

Ранее мы писали, что в Петербурге мигранта обвинили в разбойном нападении на прохожего.

Фото: Piter.TV

Теги: грабеж, кража смартфонов, ограбление салона сотовой связи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии