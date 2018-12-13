В Петербурге мигранта обвинили в разбойном нападении на прохожего

Подозреваемый уже был арестован за другое преступление.

Полицейские Кировского района раскрыли разбойное нападение на прохожего. Инцидент произошел 26 марта возле дома на Броневой улице. Пострадавшим оказался 33-летний мигрант. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

В совершении преступления подозревают другого мигранта, которому 23 года. Похищенное было частично изъято.

Известно, что подозреваемый находился на территории Петербурга без регистрации. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Разбой". На момент предъявления обвинений молодой человек уже был арестован за другое преступление.

Ранее мы писали, что на Тихоокеанской двое разбойников пытались ограбить водителя автобуса.

Фото: Piter.TV