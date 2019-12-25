Инфекция влияет на образование тромбов в крови.

Раскрыты новые осложнения от коронавируса. Об этом рассказал доктор Джина Марраццо из Университета Алабамы в США. Специалист опубликовала исследования в научном издании MedicalXpress. В ходе изучения коронавирусных больных медик пришла к выводу, что инфекция сказывается на появлении в сосудах тромбов.

Осложнение связано с тем, что коронавирус влияет на загустение крови. Из-за этого образуются тромбы. В свою очередь этот процесс сказывается на дыхательных функциях организма и легких. Открытие американского ученого проливает свет на неоднозначный признак COVID-19, связанный с временной потерей обоняния пациентов.

Сотрудник медицинского комплекса Бет-Изрейел в Нью-Йорке Хуман Пур рассказал, что диагностировал у пяти пациентов проблемы с дыханием, вызванные образованием кровяный сгустков. Чтобы повысить уровень кислорода в крови применялись определенные процедуры, которые не дали положительного результата. Сейчас медики полагают, что лечение тромбоза лишь усилит действие инфекции. Профессор из Университета Техаса в США Хонг-Лонг Джи провел исследование на данную тематику. Работа показала, что плазмин, который врачи вводят пациентам для расщепления тромбов, делает состояние больного еще более тяжелым при коронавирусе. С помощью плазмина инфекция быстрее проникает в клетки организма.

Названа причина легких симптомов из-за коронавируса.