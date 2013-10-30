Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Раскрыты детали убийства женщины в Ноябрьске. Об этом сообщает телерадиокомпания "Ямал-регион".

Следователи продолжают допрашивать 37-летнего мужчину, который убил супругу. Погибшая была медиком. Утром её избил муж, после чего она отправилась к родственникам. Когда она вернулась, муж нанёс ей несколько ударов ножом в спину, а после бил её ногами.

По словам знакомых с семьёй, она была довольно благополучной. Однако супруг в последнее время пристрастился к наркотикам, из-за чего потерял должность в отделении травматологии.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее спецназ Росгвардии задержал расстрелявшего авторитетов Шопена и Украину.

Фото: pixabay.com