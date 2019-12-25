Раскрыты детали интимной переписки рэпера Картрайта с любовницей

Во вторник, 4 августа, адвокаты Марины Кохал, обвиняемой в жестоком убийстве своего супруга, рэпера Энди Картрайта, раскрыли детали её переписки с "любовницей" музыканта Надеждой. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Сторона защиты обвиняемой заявила, что переписка Картрайта с поклонницей носила исключительно дружественный характер. Адвокаты утверждают, что нет никаких признаков того, что они состояли в интимных отношениях.
Никаких там ссылок на какие-то интимные отношения нет: "Где концерт?", "Приезжай", "Как дела?"
отметили адвокаты
По данным СМИ, музыкант более года встречался с молодой девушкой на стороне и собирался расторгнуть отношения со своей женой. Следователи предполагаю, что мотивом для жестокого убийства могла послужить ревность.
Ранее мы сообщали о том ,что жена Картрайта показала, где расчленяла тело мужа.
Фото:ВКонтакте / Энди Картрайт
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