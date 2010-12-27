Раскрыта серия краж в школах и детских садах Петербурга и Ленобласти

В совершении преступлений подозревают 32-летнего мужчину.

Петербургские полицейские раскрыли серию краж в детских садах, школах и магазинах города и области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В конце декабря прошлого года в одном из магазинов города Тосно задержали 32-летнего мужчину. В последствии стражи порядка выяснили, что он причастен еще как минимум к девяти кражам в школах и детских садиках в Тосненском и Кировском районах Ленобласти и Колпинском районе Петербурга. Общий ущерб, который причинил грабитель, оценивается в почти 300 тысяч рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Похищенное было частично изъято. Подозреваемый находится в СИЗО.

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Фото: Piter.TV