Названа доля оканчивающихся сексом свиданий через Tinder

Только половина пользователей Tinder ходят на свидания по итогам переписки в приложении, и лишь у каждого пятого из них встреча заканчивается сексом. К такому выводу пришли учёные из Норвежского университета естественных и технических наук, сообщил NewScientist.
Специалисты опросили 40% мужчин и 60% женщин, которые пользуются приложением. У 80% не было секса после встречи через Tinder. У оставшихся 20% сексуальный контакт был один и более раз. Только четверть опрошенных признались, что хотели найти в приложении партнёра для долгосрочных отношений.
Специалисты пришли к выводу, что это приложение вряд ли стоит считать хорошим способом для поиска возлюбленного.
Названы самые неловкие сцены секса в кинематографе.
Видео: YouTube/ Durex Russia
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