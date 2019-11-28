Названа доля оканчивающихся сексом свиданий через Tinder

Специалисты опросили 40% мужчин и 60% женщин, которые пользуются приложением.

Только половина пользователей Tinder ходят на свидания по итогам переписки в приложении, и лишь у каждого пятого из них встреча заканчивается сексом. К такому выводу пришли учёные из Норвежского университета естественных и технических наук, сообщил NewScientist.

Специалисты опросили 40% мужчин и 60% женщин, которые пользуются приложением. У 80% не было секса после встречи через Tinder. У оставшихся 20% сексуальный контакт был один и более раз. Только четверть опрошенных признались, что хотели найти в приложении партнёра для долгосрочных отношений.

Специалисты пришли к выводу, что это приложение вряд ли стоит считать хорошим способом для поиска возлюбленного.

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Видео: YouTube/ Durex Russia