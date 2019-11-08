Названы самые неловкие сцены секса в кинематографе

В рейтинг попали картины, снятые в XXI веке.

Журналисты издания The Independent составили рейтинг самых неловких секс-сцен в истории мирового кинематографа.

Первое место авторы отдали сцене из фильма "Девичник в Вегасе" с небольшим Джоном Хэммом полной Кристин Уиг. Вторую строчку заняла "Дорога перемен" и секс между героями Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо. Сцену снимал муж актрисы Сэм Мендес. Тройку замкнула лента "Пятьдесят оттенков серого".

В ТОП-5 также попал фильм "Звездная карта" с Робертом Паттинсоном и Джулианной Мур, а также "Закон ночи", где сыграли друзья - Сиенна Миллер и Бен Аффлек. В десятку также включили киноленты "SuperПерцы", "Игра престолов", "Хочу как ты", "Отвязные каникулы" и "Тюдоры".

Ранее журналисты издания назвали самые жуткие персонажи фильмов ужасов.

Видео: YouTube/Durex Russia