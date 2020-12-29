Расчеты комплекса также провели тестирование огневых каналов и выполнили нормативы по переводу техники в разные состояния.

Расчёты ЗРПК "Панцирь-С" получили в Петербурге навыки борьбы с беспилотниками. Об этом 4 января рассказали в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Тренировку по отражению налетов с воздуха от условных малоразмерных и маловысотных целей провели боевые расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса и противовоздушной обороны ЗВО. При помощи тренажера военные отработали задачи обнаружения, захвата и сопровождения целей на высотах до 6 километров и удалении до 70 километров.

Расчеты комплекса также провели тестирование ракетных и пушечных огневых каналов, а также выполнили нормативы по переводу техники в разные состояния – боевое и походное.

"Панцирь-С" способен уничтожать воздушные цели, имеющие скорость до 1000 м/с, на дистанции от 200 до 20 тысяч метров. Комплекс может уничтожать воздушные цели на высоте от 5 до 15 тысяч метров. Также комплекс может бороться с легкой бронированной техникой противника и его живой силой – напомнили в ЗВО.

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Фото: пресс-служба ЗВО