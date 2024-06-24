Артиллерия "Юга" помогла продвижению штурмовой группы в зоне СВО.

На донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции российские артиллеристы из пятой отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск продолжают наносить удары по огневым точкам, военным объектам и бронированной технике армии киевского режима и украинских националистов. Военнослужащие используют сведения по целеуказанию, полученные от разведывательных подразделений. Известно, что расчетом беспилотников удалось вскрыть действия боевиков противника по ротации пехоты и минометных расчетов, находившихся на скрытых огневых точках в районе населенного пункта Красногоровка. Затем координаты расположения оперативно были отправлены расчету 122-миллиметровой самоходной гаубицы "Гвоздика". Далее машина с закрытой позиции подавил и ликвидировал боевиков ВСУ. Такими действиями бойцы помоглм штурмовикам улучшить свое положение на линии соприкосновения.

Р Сложностей уже нет, давно работаем, достаточно опыта у расчета, расчет слаженный. Подвигаем противника, противник уходит со своих занятых позиций. Мы занимаем свои территории, поддерживаем продвижение. представитель расчета САУ "Гвоздика" по имени Виктор

На Южнодонецком направлении танки Т-80 уничтожили укрепления боевиков.

Фото и видео: Минобороны России