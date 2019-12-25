Нормативную стоимость квадратного метра жилья предложили считать по-новому

Стоимость квадратного метра жилья будут рассчитывать по новой формуле.

Министерство строительства предложило по-новому считать стоимость одного квадратного метра жилья. На портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект приказа "Об утверждении Методики определения норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения ‎по субъектам Российской Федерации". Об этом сообщил "Строительный Петербург".

Формула расчета будет выглядеть следующим образом: РПС = (Цп.р. + Цв.р.)/ni

РПС – расчетный показатель средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения на квартал по каждому субъекту РФ;

Цп.р. – средняя цена 1 квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном рынке в субъекте РФ (по данным за предыдущий период);

Цв.р. – средняя цена 1 квадратного метра общей площади жилого помещения на вторичном рынке в субъекте РФ (по данным за предыдущий период);

ni – количество показателей (Цп.р., Цв.р.), использованных при расчете показателя средней рыночной стоимости.

Если же в Росстате отсутствуют данные об уровне цен за отчётный период, то рыночная стоимость будет предлагаться по уровню более ранних периодов.

Норматив стоимости квадратного метра жилья используется при расчете соцвыплат гражданам по госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Ранее Минстрой включил в реестр проектов повторного применения новые объекты капстроительства.

Фото: Piter.TV