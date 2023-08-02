Расчет САУ "Гиацинт-С" уничтожил немецкую самоходку на краснолиманском направлении

В Минобороны рассказали о работе артиллерии ЦВО в зоне СВО.

Боевой расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С" ль Центрального военного округа ликвидировал немецкий комплекс PzH 2000, а также опорные пункты Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом журналистам рассказали представители пресс-слжбы министерства по обороны РФ..

Во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов "Гиацинт-С" снайперской стрельбой поражает немецкую САУ PzH 2000, а также опорные пункты украинских войск. Корректировка точности огня артиллерийского орудия выполнялась в режиме реального времени. пресс-служба Минобороны РФ

Расчеты САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр" в ежедневном режиме выполняют поставленные руководством огневые задачи по поддержке действий штурмовых подразделений, а также по уничтожению целей противника. Командир батарей САУ с позывным Оцелот рассказал СМИ о том, что специалисты работают при любых условиях и в любое время года. Артиллерия способна атаковать противника как с заранее подготовленных, так и из открытых огневых позиций

Разведчики ЗВО уничтожили наблюдательный пункт ВСУ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости