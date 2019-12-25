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Рапопорт оценил перспективы Андрея Аршавина на новой должности
Сегодня, 19:12
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smirenny

Рапопорт оценил перспективы Андрея Аршавина на новой должности

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Спрогнозировать успех или неуспех пока невозможно.

Бывший главный тренер и спортивный директор "Зенита" Борис Рапопорт поделился своим мнением о новом назначении Андрея Аршавина на должность директора департамента по развитию молодежного футбола по спортивным вопросам.

Рапопрт не смог предположить, справится Аршавин с должностью или нет, но отметил, что бывший игрок одаренный и способный, однако работа сложная и требует определенных знаний. Экс-тренер уточнил, что сейчас работать в клубе нелегко: ставятся большие задачи. Только спустя некоторое время можно будет оценить успех или неуспех. 

Ранее мы писали, что Кокорин "отжал" у Мирзова девятый номер в "Спартаке".

Фото: Вконтакте

Теги: андрей аршавин, борис рапопорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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